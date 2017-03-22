Математики создали напоминающий ЛСД-трип симулятор гиперболического пространства

Видео: Mathematical Computing Laboratory at UIC / YouTube

Математики из Университета штата Оклахома в Стиллуотере (США) создали виртуальный симулятор гиперболического пространства. В таком мире не применимы законы обычной евклидовой геометрии, а нахождение в нем, по словам ученых, напоминает ЛСД-трип. Видео, демонстрирующее игру в мячики в одном из таких пространств, представлено на сайте Nature.

«Такое ощущение, что вся вселенная находится внутри сферы радиусом в пару метров», — сказал главный автор симулятора Генри Сегерман. В настоящее время математики работают над созданием виртуальной реальности для более сложных пространств и игр в них.