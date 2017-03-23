Путин пообещал вчетверо увеличить ударный потенциал высокоточного оружия

Ударный потенциал высокоточного оружия российских вооруженных сил вырастет в четыре раза к 2021 году. Об этом в четверг, 23 марта, на церемонии представления офицеров, назначенных на высшие командные должности, заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«В сдерживании потенциального агрессора растет роль высокоточных средств поражения, их характеристики в полной мере подтвердились в ходе боев с террористами в Сирийской Арабской Республике», — отметил глава государства.

Одной из задач реализуемой ныне Государственной программы вооружений на период до 2020 года, по словам ее автора Владимира Поповкина, является создание базовых информационно-управляющих систем, обеспечивающих применение высокоточного оружия.

Путин ранее при постановке задачи на разработку следующей госпрограммы вооружений (на период до 2025 года) подчеркивал, что в ней должен быть сделан особый акцент на развитии высокоточного оружия, причем «не только большой дальности, но и тактической зоны поражения».

К высокоточному оружию относят средства, способные с большой вероятностью поражать цель с первого выстрела на любой дистанции в пределах дальности действия. Помимо стрелково-пушечного вооружения, к нему относят управляемое оружие (ракеты, торпеды, корректируемые снаряды и авиабомбы).