Российские военные в Сирии опробовали 162 новых образца вооружений

Российские военные в Сирии опробовали 162 образца современного и модернизированного вооружения. Использованное оружие показало высокую эффективность. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии ведомства с участием президента Владимира Путина, передает в четверг, 22 декабря, ТАСС.

«В их числе — новейшие авиационные комплексы Су-30СМ, Су-34, вертолеты Ми-28Н и Ка-52. Тактические характеристики подтвердили высокоточные боеприпасы», — заявил глава военного ведомства.

Он также отметил, что закупка 10 образцов оружия была приостановлена из-за недостатков, выявленных в Сирии. Выявленные там недостатки не проявляются в ходе полигонных испытаний, подчеркнул министр.

15 ноября президент заявил, что доля современного вооружения и техники в вооруженных силах к концу 2016 года должна превысить 50 процентов.

В настоящее время в России реализуется Госпрограмма вооружений на период 2011-2020 годов, в рамках которой на переоснащение вооруженных сил должно быть израсходовано около 20 триллионов рублей. По ее итогам средняя доля новых образцов вооружения и военной техники должна составить 70 процентов.