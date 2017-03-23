Женская сборная России по керлингу гарантировала себе участие в ОИ-2018

Женская сборная России по керлингу обыграла команду Швеции в матче кругового турнира чемпионата мира в Пекине и гарантировала себе участие в плей-офф. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Встреча, прошедшая в четверг, 23 марта, завершилась со счетом 7:3 в пользу российской команды, за которую выступали Анна Сидорова, Маргарита Фомина, Алина Ковалева и Кира Езех. Они одержали седьмую победу в десяти матчах.

На прошлогоднем мировом первенстве россиянки завоевали бронзовые медали. По результатам выступления на двух турнирах команда обеспечила себе участие на Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. На Играх-2014 в Сочи российская сборная заняла предпоследнее, девятое место.

Последний матч кругового турнира чемпионата мира россиянки проведут в четверг, 23 марта, с командой Китая. После этого станет известен их соперник по плей-офф.