СМИ сообщили об эвакуации посетителей из небоскреба «Огурец» в Лондоне

В Лондоне эвакуировали посетителей 40-этажного небоскреба Мэри-Экс, который из-за формы называют «Огурец». Об этом в четверг, 23 марта, сообщает City A.M.

По данным полиции, сработала пожарная сигнализация. В настоящее время спасатели осматривают здание. Сообщение о задымлении поступило в 8:36 по местному времени (11:36 мск).

Отмечается, что 33 этажа здания занимают офисы.

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Небоскреб Мэри-Экс получил свое прозвище из-за необычной формы и стекла зеленого цвета.

После теракта в Лондоне экстренные службы города работают в усиленном режиме. 22 марта около 14:40 по местному времени (17:40 мск) автомобиль, следовавший по Вестминстерскому мосту, съехал на тротуар, сбил там несколько человек и доехал до здания парламента. Там преступник был остановлен полицией. Одного из стражей порядка он ударил ножом, но его застрелил другой правоохранитель. В результате погибли четыре человека. Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за теракт.