Опрос выяснил наиболее приемлемую для россиян форму правления

Большинство граждан России всем прочим формам правления предпочитает республику. Как пишут в четверг, 23 марта, «Известия», таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром общественного мнения (ВЦИОМ).

Этот государственный строй назвали наиболее подходящим 88 процентов респондентов.

Большинство опрошенных (68 процентов) высказались против монархии, в то время как 2006 году таких было 66 процентов, а в 2015-м — 67 процентов. Издание также отмечает: «в принципе не против» того, чтоб власть передавались по наследству, 22 процента, однако они до сих пор не видят в стране подходящего кандидата на должность монарха. А вот 6 процентов с ними не согласны и настаивают: такая личность есть.

14 марта глава Крыма Виктор Аксенов в эфире телеканала «Первый Крымский» заявил, что России «демократия, в таком виде, в каком она преподносится западными СМИ, не нужна», у РФ свои ценности и, на его взгляд, «России нужна монархия». Комментируя это высказывание, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства весьма прохладно относится к подобным дискуссиям.

18 марта Аксенов заявил в эфире «Россия 24», что Путин должен быть пожизненным президентом.