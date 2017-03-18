Аксенов захотел сделать Путина пожизненным президентом

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Владимир Путин должен быть пожизненным президентом. Он сказал об этом в эфире телеканала «Россия 24».

Журналисты попросили его пояснить недавнее заявление про монархию. Аксенов сказал, что телепередача шла два часа и для того, чтобы какую-то логическую цепочку выстроить, надо было посмотреть сначала всю программу. По словам главы Крыма, разговор шел не о смене конституционного строя, а о полномочиях лидера.

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«Я приводил определенные аналогии о том, что, к примеру, если бы наш президент Владимир Владимирович при Советском Союзе руководил процессом, я уверен, что Союз бы не распался. Если бы в царской России на тот момент был человек такого характера — умный, решительный, который болеет за страну, тоже могли бы произойти определенные позитивные вещи», — отметил политик.

14 марта Аксенов в эфире телеканала «Первый Крымский» заявил: «Я считаю, что нам такая демократия, в таком виде, в каком она преподносится западными СМИ, не нужна. У нас есть свои традиционные православные ценности». «Демократия должна быть до определенных, нормальных пределов», — добавил он, подчеркнув, что «сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия».

Комментируя это высказывание, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин весьма прохладно относится к подобным дискуссиям.