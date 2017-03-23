Воевавшего в Сирии россиянина экстрадировали в Москву из Германии

Находившийся в международном розыске по обвинению в пособничестве незаконным вооруженным формированиям (НВФ) доставлен из Германии в Россию. Об этом в четверг, 23 марта, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России из Германии в Москву доставлен 28-летний Хусен Гадамаури, обвиняемый в пособничестве участникам незаконного вооруженного формирования. Он находился в международном розыске по каналам Интерпола с февраля 2016 года, и был задержан в ФРГ в ходе оперативных мероприятий», — уточнила Ирина Волк.

Гадамаури был объявлен в розыск правоохранительными органами Ингушетии. По данным республиканского МВД, он родился в 1988 году в Ачхой-Мартане, а в 2012 году присоединился к бандгруппе под руководством Беслана Махаури, скрывавшейся в горно-лесистой местности Ассиновского ущелья.

До 2012 года Гадамаури отвечал за обеспечение этого НВФ продуктами питания и медикаментами, доставляя все необходимое на личном автомобиле. Участвовал в нападении на сотрудников ГИБДД в июле 2013-го в городе Назрань. В середине 2014 года Гадамаури сумел перебраться в Турцию, а затем в Сирийскую Арабскую Республику, где участвовал в боевых действиях в составе запрещенной в России международной террористической организации «Исламское Государство» (ИГ).

16 декабря 2016 года стало известно, что сотрудники Интерпола экстрадировали из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Москву россиянина Олега Шаманина, подозреваемого в организации преступного сообщества в Северодвинске Архангельской области.