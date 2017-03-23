Немецкие антифашисты возмутились крестами на месте строительства мечети

Немецкие антифашисты устроили манифестацию из-за того, что ультраправые активисты поставили деревянные кресты на месте будущего строительства мечети.

«Ку-клукс-кланов крест должен пасть», — гласил один из лозунгов на транспаранте. В руках у протестующих были бутафорские пилы и плотницкие инструменты. Полиция смогла предотвратить вероятные столкновения между антифашистами и небольшой группой ультраправых, которые собрались неподалеку.

Мечеть, которую хотят построить в городе Эрфурт, станет первым мусульманским молитвенным сооружением в федеральной земле Тюрингия.