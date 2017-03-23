В Черногории предотвращено убийство прокурора по делу о госперевороте

Спецслужбам Черногории удалось предотвратить покушение на прокурора Миливойе Катнича (Milivoja Katnića), расследующего дело о попытке переворота в стране. Об этом сообщает RTCG.

В ходе совместной операции, проведенной Агентством национальной безопасности и Департаментом полиции, был задержан серб. Отмечается, что он согласился сотрудничать со следствием.

Информация о готовящемся преступлении была получена сотрудниками местных спецслужб от коллег из-за рубежа. Как уточнили источники телеканала, власти приняли решение об усилении охраны прокурора Катнича. В частности, в его распоряжение предоставлен бронированный автомобиль.

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22 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила черногорские власти в раскручивании антироссийской кампании в связи с обвинениями Подгорицы в адрес Москвы в организации попытки государственного переворота.

Двумя днями ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обвинения слишком серьезны и нуждаются в фактическом обосновании, а о причастности «официальной Москвы или официальной российской стороны к событиям в Черногории не может идти речи».

19 февраля Катнич обвинил Москву в причастности к попытке переворота 16 октября 2016 года. Тогда были задержаны 20 граждан Сербии. По версии следствия, они собирались расстрелять митинг оппозиции, а затем спровоцировать его участников на захват парламента и арест премьер-министра Мило Джукановича. Спустя 11 дней сербское издание Danas сообщило, что несколько россиян были высланы из Сербии за подготовку террористических актов.