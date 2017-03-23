«Мордовия» предложила болельщикам обменять пачку сигарет на билет на матч

Клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Мордовия» объявил о старте акции, посвященной популяризации здорового образа жизни. Об этом сообщается на сайте саранской команды.

«Хотите посетить матч родной команды бесплатно? Откажитесь от курения в день игры! Мы объявляем о проведении новой акции #потушимвместе. Сдай контролеру-распорядителю пачку сигарет и проходи на стадион свободно!» — говорится в заявлении.

Речь идет о матче 28-го тура первенства ФНЛ, в котором «Мордовия» дома сыграет с воронежским «Факелом». Встреча пройдет в воскресенье, 26 марта, на стадионе «Старт». Начало — в 17:00 по московскому времени.

В августе 2015 года похожую акцию на матче шестого тура Российской футбольной премьер-лиги против «Кубани» провели самарские «Крылья Советов». В той встрече хозяева победили со счетом 3:0, а на трибунах стадиона «Металлург» собрались 14 273 болельщика при вместимости арены в 33 тысячи зрителей.