Тысячи учителей вышли на улицы Буэнос-Айреса с требованием повысить зарплаты

Десятки тысяч работников образования вышли на улицы столицы Аргентины Буэнос-Айреса с требованием поднять зарплату. Видео с места событий публикует Ruptly. На площади возле президентского дворца выступили лидеры профсоюзов, критикуя президента страны Маурисио Макри и министра образования. Это уже вторая массовая демонстрация учителей с начала марта. Как отмечает ТАСС, педагоги требуют поднять им зарплаты на 30-35 процентов, чтобы компенсировать последствия инфляции, составившей по итогам годам порядка 40 процентов. Правительство, в свою очередь, предлагает увеличить оплату труда на 18 процентов.