В Аргентине произошли столкновения демонстрантов с полицией

В Аргентине прошло свыше 300 акций протеста против планов правительства сократить финансирование различных социальных программ. В Буэнос-Айресе прошла самая масштабная демонстрация, переросшая в столкновения между активистами и полицейскими. Видео с места событий публикует Ruptly. О пострадавших и задержанных не сообщается. Отмечается, что правительство во главе с президентом страны Маурисио Макри планировало выделить из бюджета 30 миллиардов аргентинских песо (1,9 миллиарда долларов) на социальные реформы, однако этот законопроект был заблокирован три месяца назад в сенате.