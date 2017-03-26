Британский министр пожаловалась на шифрование в мессенджерах

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд выступила против шифрования в мессенджерах, включая WhatsApp, поскольку это мешает расследованию преступлений. Об этом она рассказала в интервью BBC News.

Радд заверила, что власти не требуют от создателей защищенных приложений открывать им полный доступ к данным пользователей. Но в случае террористических атак IT-компании обязаны раскрывать информацию о подозреваемых, особенно в случаях, когда те использовали свои мобильные телефоны для координации и планирования действий.

«Для террористов не должно существовать мест, где бы они могли укрыться. Мы должны быть уверены, что WhatsApp и десятки других похожих приложений не обеспечивают для злоумышленников места, где они могли бы общаться друг с другом», — заявила глава ведомства.

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Радд также подчеркнула, что руководство WhatsApp обязано сотрудничать со спецслужбами для предотвращения терактов.

22 марта уроженец юго-востока Англии Эдриан Рассел Аджао, сменивший имя на Халид Масуд, находясь за рулем, направил автомобиль на пешеходов на Вестминстерском мосту, сбил несколько человек и доехал до здания британского парламента.

Преступника ликвидировали полицейские. Помимо него на месте погибли три человека, позднее от полученных травм скончался еще один пострадавший.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».