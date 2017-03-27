Банки предложат супругам следить за расходами друг друга онлайн

Сбербанк и Альфа-банк планируют запустить семейные онлайн-сервисы, которые позволят супругам следить за поступлениями средств на карты и тратами друг друга. Об этом в понедельник, 27 марта, пишет «Коммерсантъ».

Действующие сервисы по контролю расходов направлены на самого клиента, а не на семью, где супруги могут иметь доступ к картам друг друга. Однако в будущем, отмечает издание, они смогут объединять данные. «Мы работаем над пилотом в виде возможности ведения супругами совместного счета, который станет своего рода альтернативой семейной кубышке, существующей во многих семьях в виде конверта с наличными», — сообщили в Альфа-банке.

Пока введение совместных счетов — дело будущего, так как еще не утверждены и не вступили в силу необходимые изменения в законодательстве, позволяющие их открытие, отметили в Сбербанке. В кредитных организациях считают, что реализация этой идеи возможна и без инструмента объединения счетов. Возможные варианты решения прорабатываются.

В условиях падения доходов контроль за тратами становится все более актуальным. Согласно исследованию Visa, 49 процентов россиян отслеживают и повседневные, и регулярные расходы, 44 процента — только регулярные, и лишь семь процентов не отслеживают расходы вовсе.

Семейные карточные программы будут востребованы и дадут дополнительный приток клиентов, считают эксперты. «Сейчас банки привлекают новых карточных клиентов повышенным кешбэком и другими бонусами, а семейные сервисы — это в первую очередь информация, которая банку ничего не стоит, но нужна клиенту», — сказал собеседник газеты в банке топ-50.

По данным ЦБ, в 2016 году в России возросла доля операций по оплате товаров с помощью банковских карт. Она составляет 80 процентов от общего числа безналичных транзакций. Но при этом почти треть россиян всегда расплачивается только наличными, показал опрос ВЦИОМ. Больше всего их среди граждан от 60 лет и старше (53 процента), меньше всего — среди молодежи от 18 до 24 лет (17 процентов).