Минобороны опровергло сообщения о сбитом российском вертолете в Сирии

Сообщения о сбитом российском вертолете в сирийской провинции Латакия не соответствуют действительности. Об этом, как передает ТАСС, заявили в Министерстве обороны России.

«Все летательные аппараты ВКС России в Сирийской Арабской Республике находятся на базовых аэродромах или выполняют задачи по предназначению. Сообщения подконтрольных террористам информационных ресурсов о якобы сбитом российском вертолете не соответствуют действительности», — сообщили в военном ведомстве.

Ранее 27 марта агентство Al Masdar со ссылкой на боевиков группировки «Ахрар аш-Шам» распространило сообщение о том, что на востоке сирийской провинции Латакия, в районе Салма, сбит не сирийский вертолет, как сообщалось ранее, а российский.

Агентство не сообщило подробностей о типе машины и о судьбе экипажа, однако отметило, что в районе наблюдается повышенная активность российских вертолетов, предположительно, ведущих поиск упавшей машины.