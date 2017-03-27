«Ахрар аш-Шам» заявила об уничтожении вертолета сирийской армии

Представители вооруженной группировки «Ахрар аш-Шам» заявили, что в сирийской провинции Латакия ими сбит вертолет правительственных сил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал Mujaz News.
По версии повстанцев, воздушное судно было уничтожено около населенного пункта Сальма. Сведений о судьбе летчика и членов экипажа нет.
Сирийское командование пока не комментировало заявление группировки. При этом телеканал Al-Masdar утверждает, что вертолет мог принадлежать российским войскам, ведущим боевые действия в Сирии.