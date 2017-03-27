«Ахрар аш-Шам» заявила об уничтожении вертолета сирийской армии

Представители вооруженной группировки «Ахрар аш-Шам» заявили, что в сирийской провинции Латакия ими сбит вертолет правительственных сил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал Mujaz News.

Материалы по теме Станет ли союзник «Аль-Каиды» творцом сирийского мира Документ дня: возможная позитивная роль радикалов в Сирии

По версии повстанцев, воздушное судно было уничтожено около населенного пункта Сальма. Сведений о судьбе летчика и членов экипажа нет.

Сирийское командование пока не комментировало заявление группировки. При этом телеканал Al-Masdar утверждает, что вертолет мог принадлежать российским войскам, ведущим боевые действия в Сирии.