В СЖР вступились за получившего по почте «колоду смерти» крымского журналиста

Союз журналистов России выразил обеспокоенность в связи с посылкой, поступившей главе крымского информагентства NewsFront Константину Кнырику. На сайте Союза сообщается, что руководитель сайта получил из Киева на свой адрес в Бахчисарае набор карт «Бей падлюку» с чекой от гранаты.

На «колоде карт смерти» были изображены ополченцы ДНР и ЛНР, а также другие оппоненты киевских властей, часть из которых убиты. Как написал сам Кнырик в Facebook, таким образом ему намекнули на то, что он может повторить судьбу руководителей батальонов Моторолы и Гиви, а также главы Народной милиции ЛНР Олега Анащенко.

«Мы рассматриваем данный факт как непосредственную угрозу жизни журналиста, призываем правоохранительные органы отнестись к нему максимально серьезно и предпринять необходимые меры для защиты жизни и обеспечения безопасности нашего коллеги», — говорится в заявлении СЖР.

Фотографии посылки журналисту 25 марта в Facebook опубликовал волонтер украинской организации «Народный тыл» Роман Синицын. Кнырик в свою очередь отметил, что привык к угрозам, однако «выглядит дико», когда зарегистрированная организация, которая должна действовать в рамках правового поля Украины, «занимается организацией терактов, официально и публично об этом говорит и пишет».

«Колоды смерти» — набор игральных карт с изображениями главных лиц ДНР, ЛНР и их преемников. Особенность колоды заключается в том, что изображенные на картах сепаратисты имеют свойство погибать или умирать внезапной смертью, указывает СЖР. Помимо донецких и луганских военачальников в 2017 году в колоду попал писатель Захар Прилепин, ставший ополченцем в ДНР.