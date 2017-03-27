Начались слушания по иску Ощадбанка к России на миллиард долларов за Крым

В Париже 27 марта начались устные слушания по иску украинского Ощадбанка к России. Кредитная организация пожаловалась на «уничтожение своих инвестиций в Крыму» из-за действий Москвы, сообщает пресс-служба банка.

Ожидается, что слушания продлятся три дня, представители России отказались в них участвовать.

«В материалах дела более четырех тысяч страниц, а доказательная база содержит полное и аргументированное подтверждение юридической позиции банка. Иск Ощадбанка — первый иск об утрате активов в Крыму», — отметил Андрей Пышный, председатель правления организации.

Иск был подан 26 августа 2016 года. Сумма требований составляет более миллиарда долларов. Включает как стоимость потери активов и стоимость потери бизнеса (из-за того, что Крым вошел в состав России в марте 2014-го), так и проценты, которые будут начислены до фактического получения компенсации.

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По мнению Киева, Россия нарушила соглашение от 1998 года между правительством РФ и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций. Официальное письменное уведомление, касающееся претензий Ощадбанка, российским представителям было направлено в июле 2015-го. После этого у сторон есть полгода, чтобы урегулировать спор. Если этого не происходит, то Украина вправе прибегнуть к инструментам судебной защиты.

После устных слушаний арбитражный трибунал (был специально сформирован) перейдет к обсуждению и принятию решения по делу.

Согласно сайту Ощадбанка, по состоянию на март 2014 года он имел крупнейшую банковскую сеть в Крыму (сотни отделений). В регионе у организации были материальные активы, имущественные права (в том числе договоры аренды), экономические интересы (право требования по кредитам), репутационный капитал.

В августе 2016-го глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что активы украинского банка были национализированы и сейчас используются, в том числе для погашения долгов перед вкладчиками. «Украина будет судиться за активы. Мы эти суды не признаем, считаем, что все было сделано правильно», — говорил он.