Захарченко предложил запретить «предателю Януковичу» въезд в ДНР

Глава самопровоглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко предложил закрыть въезд на территорию ДНР бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и членам созданной им Партии регионов. Об этом в понедельник, 27 марта, он заявил в ходе брифинга в Донецке, передает РИА Новости.

«С предателями нам не по пути», — сказал он. Лидер ДНР отметил, что, наверное, по факту Янукович все еще президент Украины, поскольку в Киеве произошел незаконный захват власти. При этом Захарченко подчеркнул, что «все, что происходит в ДНР сейчас, его [Януковича] не касается».

В свою очередь спикер Народного совета республики Денис Пушилин заявил, что в 2014 году Янукович мог повлиять на ситуацию на Украине, и это позволило бы избежать военного конфликта в Донбассе.

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В июне Захарченко запретил въезд на территорию ДНР 49 украинским олигархам и политикам. Он пояснил, что данная мера необходима для обеспечения безопасности региона, а также для защиты прав местных жителей. Под запрет попали видные деятели Партии регионов и соратники Януковича, среди которых миллиардер Ринат Ахметов, братья Клюевы, Борис Колесников, Николай Левченко, Александр Клименко.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в апреле 2014 года после того, как киевские власти объявили о старте антитеррористической операции (АТО) — так в Киеве называют попытку силового подавления протестов в Донецкой и Луганской областях.