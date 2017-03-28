Спецназ из России отработал на учениях в Таджикистане разгром лагеря террористов

Подразделения спецназа, переброшенные на учения в Таджикистан из Самарской области, отработали разгром базового лагеря подготовки условных террористов. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

«В ходе розыгрыша практических действий на полигоне Московский тактический десант российского и таджикистанского спецназа высадился с вертолетов Ми-8 в тыл условного противника. Подразделения спецназа двух армий отработали ведение поисково-разведывательных и противодиверсионных действий, вскрыли расположение тренировочного лагеря "боевиков"», — сообщили в пресс-службе.

После минирования и условного подрыва объекта военные выдвинулись в район восстановления боеспособности для выполнения последующих задач.

Ранее, 27 марта, военные сообщили о переброске в Таджикистан из Самарской области подразделений 15-й мотострелковой бригады миротворческих сил.

Совместные учения в Таджикистане продлятся до 30 марта, они пройдут на трех полигонах таджикской армии и на двух полигонах российской 201-й военной базы. Будут отрабатываться учебно-боевые задачи по сопровождению гуманитарных грузов, созданию буферных зон и нейтрализации незаконных вооруженных формирований.