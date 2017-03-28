Россия отправит на учения в Таджикистан бомбардировщики и ракетоносцы

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 и стратегические ракетоносцы Ту-95МС примут участие в проходящих совместных российско-таджикских учениях. Об этом во вторник, 28 марта, сообщили ТАСС в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что экипажи боевой техники после многочасовых полетов осуществят сброс бомб и условные пуски ракет на незнакомых полигонах Харбмайдон, Момирак и Московский в Таджикистане.

Кроме того, из самолетов Ил-76 будет выполнено десантирование подразделений ВДВ с применением парашютных систем специального назначения «Арбалет». В министерстве пояснили, что они позволяют совершать прыжки с максимально допустимых высот и пролететь до 40 километров к нужному месту.

Ранее 28 марта пресс-служба Центрального военного округа сообщила, что подразделения спецназа, переброшенные на учения в Таджикистан из Самарской области, отработали разгром базового лагеря подготовки условных террористов. «В ходе розыгрыша практических действий на полигоне Московский тактический десант российского и таджикистанского спецназа высадился с вертолетов Ми-8 в тыл условного противника», — отмечалось в заявлении.

Совместное командно-штабное учение по управлению объединенной группировкой войск Вооруженных сил России и Таджикистана проходят с 27 по 30 марта.