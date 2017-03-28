Страховщики предложили повысить тариф ОСАГО в Волгограде в шесть раз

В 10 российских городах необходимо повысить территориальный коэффициент стоимости ОСАГО в несколько раз. Такую оценку Российского союза автостраховщиков (РСА) привел исполнительный директор организации Евгений Уфимцев, сообщает ТАСС.

Сильнее всего нужно поднять коэффициент в Волгограде: по разным сценариям, от 4,41 до 6,5 раза. Сейчас в данном регионе коэффициент к стоимости полиса установлен на уровне 1,3, а для сбалансированности бизнеса ОСАГО он должен составлять 5,73-8,45. В случае максимального повышения стоимость страховки в Волгограде вырастет с 5353 до 34 797 рублей.

Кроме того, нужно увеличить территориальный коэффициент в Иваново, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Уфе, Мурманске, Челябинске, Казани, считают в РСА. В других городах, например Москве и Горно-Алтайске, его можно, напротив, снизить.

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Союз рассчитал необходимость повышения территориального коэффициента ОСАГО по трем сценариям: если убыточность в регионе «автогражданки» останется примерно на прежнем уровне; если она продолжит расти из-за действий недобросовестных автопосредников; а также промежуточный вариант между этими сценариями.

В апреле 2016 года президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ разработать предложения по совершенствованию системы ОСАГО — переходу на натуральную форму компенсации, при которой ремонт машины станет более распространенным возмещением, чем денежная выплата. Соответствующий закон Госдума приняла 17 марта текущего года.

Базовый тариф ОСАГО, действующий с апреля 2015 года, составляет 3432-4118 рублей. Максимальный размер компенсации за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших, достигает 500 тысяч рублей, за вред имуществу — 400 тысяч рублей.