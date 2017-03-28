Путин обязал сопровождать субтитрами и тифлокомментариями национальные фильмы

Президент России Владимир Путин подписал указ, который обязывает авторов национальных фильмов сопровождать кино субтитрами и тифлокомментариями для слабослышащих и слабовидящих людей. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 28 марта.

Речь идет о Федеральном законе от 28.03.2017 № 34-ФЗ «О внесении изменений в статьи 8 и 9 Федерального закона "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации"».

Национальными фильмами считаются полнометражные игровые и анимационные картины, созданные за счет выделенных государством средств.

Внесенные изменения вступают в силу 1 июня.

Помимо субтитров и комментариев, прокатчики обязуются создать доступ в кинотеатры для людей с ограниченными возможностями. Данный пункт нужно будет выполнять с 1 января 2018 года.

По словам авторов документа, данный закон «создаст необходимые условия для полного и эффективного вовлечения инвалидов в общественную жизнь и позволит обеспечить равенство возможностей для указанной части населения России».



