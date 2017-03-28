Путин и премьер Сербии обсудили военно-техническое сотрудничество

Премьер-министр Сербии Александр Вучич рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, в ходе беседы стороны затронули вопрос сотрудничества в военно-технической сфере, передает Rambler News Service.

Вучич отметил, что российский лидер одобрил все ранее согласованные договоренности, которые касаются передачи Сербии 30 единиц бронированной техники, 30 танков, а также шести истребителей МиГ-29. Премьер заявил, что ожидает прибытия подписания соответствующих документов и прибытия самолетов «в максимально короткий срок».

Кроме того, в ходе беседы стороны обсудили возможность создания в Сербии центра по ремонту и техобслуживанию вертолетов. «Эту тему открыл сам президент Путин… Часть может ремонтироваться у нас, часть в Российской Федерации», — приводит РИА Новости слова главы правительства.

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Встреча сербского премьера с российским лидером состоялась 27 марта в Москве. Путин обратил внимание Вучича на обострение ситуации в регионе, а также выразил надежду, что отношения между странами будут развиваться позитивно вне зависимости от того, как будет складываться «политическая ситуация».

В конце декабря в Москве состоялись переговоры Вучича с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. По итогам беседы премьер сообщил, что Россия в рамках военно-технической помощи передаст Сербии шесть истребителей МиГ-29, а также 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2.