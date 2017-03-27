Путин указал премьеру Сербии на обострение ситуации в регионе

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Сербии Александром Вучичем обратил внимание на обострение ситуации в регионе. Об этом сообщается на сайте Кремля в понедельник, 27 марта.
«Мне бы очень хотелось с вами обсудить ситуацию в регионе, потому что, как нам представляется, по некоторым внешним признакам мы видим некоторое даже обострение. Хотел бы с вами обо всем этом поговорить», — сказал Путин.
Он выразил надежду, что отношения между странами будут развиваться позитивно вне зависимости от того, как будет складываться «политическая ситуация».
Предстоящие президентские выборы в Сербии пройдут на самом высоком уровне, уверен российский лидер. «Желаем успеха действующей власти», — добавил Путин.
Ранее в понедельник, по данным РИА Новости, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что вмешательство Москвы в избирательную кампанию в республики невозможно. Так он ответил на вопрос, как относится Кремль к заявлению кандидата в президенты, лидера Сербской радикальной партии Воислава Шешеля о необходимости размещения российских баз в стране.
Вместе с тем Песков подчеркнул, что особый характер российско-сербских отношений «обуславливает достаточно высокий, интенсивный темп поддержания политического диалога на самых различных уровнях».
Выборы президента пройдут в Сербии 2 апреля. На этот пост претендуют шесть кандидатов. Помимо Александра Вучича и Воислава Шешеля, это кандидат от группы граждан «Сербия без страха» Саша Янкович, студент-социолог Лука Максимович, а также бывший руководитель МИД страны Вука Еремич. С 2012 года пост президента Сербии занимает Томислав Николич.