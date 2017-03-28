Росавиация сочла несуществующим аэропорт Жуковский

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) поручило администрации аэропорта Жуковский убрать название с фасада здания, так как оно не является официальным. Об этом во вторник, 28 марта, сообщает телеканал «Москва 24».
Как говорится в письме, направленном Росавиацией руководству транспортного объекта, аэропорта с таким названием не существует. В ведомстве пояснили, что присвоить имя воздушной гавани может Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), согласовав его перед этим с Росавиацией.
Однако никаких предложений на этот счет от Росреестра не поступало, подчеркнули чиновники. Воздушная гавань получила такое название после опроса жителей подмосковного города Жуковский, которые согласились дать аэропорту это имя в 2015 году. Законной силы данное решение не имеет, заявили представители Росавиации.
Согласно распоряжению правительства России от 15 марта 2016 года, воздушная гавань в Жуковском была открыта для международных рейсов под названием Раменское. Распоряжением от 20 апреля Раменское было внесено в перечень аэропортов федерального значения. Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА) авиагавани был присвоен код ZIA.
По информации агентства «АвиаПорт», собственник аэропорта в 2016 году обратился в Росреестр с просьбой об официальном присвоении воздушной гавани названия Жуковский, однако чиновники отказали в удовлетворении заявки.
Жуковский является четвертым аэропортом московского региона. Первый регулярный рейс он принял 12 сентября 2016-го. Авиагавань начала работу в мае того же года.