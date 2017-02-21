Жуковский свяжут авиарейсами с Турцией

Турецкая авиакомпания Onur Air планирует начать полеты в Стамбул из подмосковного аэропорта Жуковский в начале мая. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщает ТАСС.

Как заявил агентству заместитель гендиректора управляющей компании аэропорта Рампорт аэро Евгений Солодилин, первый полет по данному направлению намечен на 2 мая.

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«На сегодняшний момент рейсы планируется осуществлять только по маршруту Стамбул — Жуковский — Стамбул», — добавил он. По словам Солодилина, полеты будут выполняться три раза в неделю на лайнере Airbus A320.

Рейсы в Стамбул станут первыми для Жуковского на турецком направлении. В настоящее время воздушная гавань принимает самолеты из Минска, Оша, Бишкека (Киргизия), Душанбе и Худжанда (Таджикистан).

В середине февраля стало известно, что российские авиакомпании Pegas Fly и «Уральские авиалинии» получили допуски на рейсы из аэропорта Жуковский в Китай.