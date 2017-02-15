Двум российским авиакомпаниям разрешили летать из Жуковского в Китай

Российские авиакомпании Pegas Fly и «Уральские авиалинии» получили допуски на рейсы из подмосковного аэропорта Жуковский в Китай и Европу. Об этом в среду, 15 февраля, сообщается на сайте Росавиации.

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В частности, Pegas Fly разрешили летать в города Тайюань, Ханчжоу и Тяньцзинь. «Уральские авиалинии» смогут выполнять рейсы в Шанхай, а также в Женеву (Швейцария), Афины и Ираклион в Греции, Копенгаген, Рим.

В начале февраля стало известно, что российская авиакомпания «Нордавиа» отказалась от допусков на рейсы из Жуковского в город Ларнака (Кипр) и Тель-Авив. В конце января СМИ сообщали, что Израиль не стал согласовывать полеты «Уральских авиалиний» из подмосковного аэропорта в Тель-Авив из-за претензий к статусу воздушной гавани.

В настоящее время Жуковский обслуживает рейсы в Минск, а также в ряд городов Киргизии и Таджикистана. Первый самолет воздушная гавань приняла в сентябре 2016 года.