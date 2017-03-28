Супермаркеты «Перекресток» перевели в бюджетную категорию

Супермаркеты «Перекресток» переориентированы на другую целевую аудиторию покупателей. Если раньше они позиционировались как магазины для людей со средними доходами и выше среднего, то теперь X5 Retail Group решил сосредоточиться на привлечении потребителей с ограниченным бюджетом. Такой вывод следует из годового отчета компании.

Материалы по теме Двигатель торговли X5 Retail Group показал самые высокие квартальные темпы роста розничной выручки за 5 лет

Решение переориентировать супермаркеты «Перекресток» на покупателей с достатком средним и ниже среднего X5 Retail Group приняла с учетом сложной ситуации в российской экономике и падения доходов населения. «Мы нацелены на то, чтобы поддержать тот же уровень жизни и набор товаров, к которым привык потребитель», — говорится в отчете за 2016 год.

В январе 2017 года стало известно, что X5 Retail Group вернула лидерство в российской продовольственной рознице. Компания управляет сетями магазинов «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель». Она основана в мае 2006 года. Основными акционерами являются «Альфа-групп» (47,86 процента) и основатели «Пятерочки» (14,43 процента), еще 37,64 процента акций находится в свободном обращении.