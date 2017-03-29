Эксперт предсказал засилье рекламы и экспансию американских интернет-гигантов

Решение палаты представителей США об отмене запрета на продажу интернет-провайдерами личных данных пользователей приведет к засилью рекламы и дальнейшей экспансии крупных американских интернет-компаний на мировые рынки. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил глава компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов.

По его словам, сегодня объем рекламы в интернете порой достигает своего предела, но решение Конгресса сделает ее еще более таргетированной и навязчивой. «Но интереснее другое. США нередко считают своей юрисдикцией весь мир. А это значит, раз теперь можно продавать данные пользователей, то на рынке окажется личная информация интернет-юзеров со всего мира, в том числе россиян», — отметил Ашманов.

Он также подчеркнул, что в России запрещено передавать персональные данные пользователей третьим лицам без их разрешения, так что решение Конгресса наверняка станет еще одной причиной заставить американские компании соблюдать нормы российского законодательства. «Иначе придется поступать с ними как с заблокированным нынче LinkedIn», — подытожил эксперт.

Во вторник, 28 марта палата представителей США одобрила отмену запрета на продажу интернет-провайдерами личных данных пользователей без их согласия. Решение поддержали 215 членов палаты представителей, против — 205.Ранее за снятие запрета проголосовал сенат. Теперь документ должен подписать президент США Дональд Трамп.