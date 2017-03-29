Из курского отделения Союза художников России похитили 10 миллионов рублей

Бухгалтер курского регионального отделения Союза художников России подозревается в присвоении 10 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 29 марта.

По данным следствия, в течение двух лет женщина без ведома руководства по фиктивным основаниям перечисляла с расчетных счетов фонда своим родственникам платежи на суммы от 500 тысяч до 3,5 миллиона рублей. Банковские карты, на которые поступали деньги, родственники впоследствии отдавали подозреваемой.

Присвоенные бухгалтером деньги предназначались на оплату услуг художников, отметили в МВД. Против финансиста возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

26 января стало известно, что бывший главный бухгалтер Арбитражного суда Московской области и Десятого арбитражного апелляционного суда Наталья Христосова, обвиняемая по делу о хищении в общей сложности почти 21 миллиона рублей, частично признала свою вину. Для перечисления денег она указывала в документах заведомо ложные сведения и подписывала бумаги электронной подписью от своего имени и от имени руководства суда.