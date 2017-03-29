Бойцовская собака загрызла хозяина на глазах у журналистов

Стаффордширский терьер насмерть загрыз жителя Лондона во время интервью с журналистами телеканала «Би-би-си». Об этом сообщает DailyMail.

41-летний хозяин бойцовской собаки согласился принять участие в съемках документального фильма о дрессировке домашних животных. Но во время общения со съемочной группой канала стаффорд неожиданно напал на мужчину. Пострадавший был доставлен в больницу, через два часа врачи констатировали его смерть.

Собака была поймана помещена в закрытый приют. Властям предстоит решить, стоит ли усыплять животное из-за агрессивности.

В конце февраля жители Махачкалы начали бесконтрольный отстрел животных после гибели девятилетней девочки, которую предположительно загрызли бродячие собаки. В соцсетях появлялись группы, призывающие к убийству животных. Местные зоозащитники выступили против подобных мер, посчитав последствия массовой расправы непредсказуемыми для экосистемы города.