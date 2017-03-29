Киевский адвокат рассказал о покупке Вороненковым украинского паспорта

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков, убитый 23 марта в Киеве, обращался к юристам за помощью в оформлении гражданства Украины. Об этом «Коммерсанту» на условиях анонимности рассказал один из столичных адвокатов, контактировавший с людьми из окружения политика по этому вопросу.

По его словам, основания для выдачи Вороненкову украинского паспорта были весьма сомнительными. «В Киеве с Вороненковым никто не захотел связываться, поскольку он известный человек, поэтому ему пришлось ехать за паспортом в Херсон», — сказал адвокат, отметив, что стоимость подобных услуг составляет около пяти тысяч долларов (примерно 285 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»).

Сам Вороненков в феврале заявлял запрещенному в России порталу «Цензор.Нет», что стал гражданином Украины 6 декабря прошлого года. Незадолго до гибели он сказал, что получил паспорт на законных основаниях, поскольку является наполовину украинцем. «Мой прадед Аким Дудниченко возглавлял Монархический союз Украины, все детство я провел в Херсоне, Мариуполе, Николаеве, Евпатории», — говорил политик в беседе с изданием «Гордон».

Материалы по теме Чисто украинское убийство Кто и за что мог расправиться с Денисом Вороненковым

Генеральный прокурор Юрий Луценко также рассказывал, что Вороненков стал обладателем паспорта автоматически, поскольку на Украине проживает некто из его ближайших родственников, писала «Украинская правда». Их имена, пол и степень родства не уточнялись.

«Новая газета» в свою очередь сообщала со ссылкой на источники, что украинское гражданство было предоставлено бывшему российскому депутату указом президента Петра Порошенко. На сайте главы государства подобный документ обнаружить не удалось.

Вороненков был застрелен 23 марта в центре столицы Украины. Его телохранитель ранил предполагаемого киллера Павла Паршова, впоследствии тот скончался в больнице. 25 марта бывшего депутата Госдумы от КПРФ похоронили на Зверинецком кладбище Киева.