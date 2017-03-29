Российский следователь-формалист усомнился в смерти Вороненкова

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на заочный арест бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, застреленного в центре Киева 23 марта, передает «Интерфакс».

Представитель СКР просил оставить в силе постановление о заочном аресте и дождаться официального ответа на запрос о смерти обвиняемого. «На данный момент известно, что Вороненков один раз являлся на допрос и участвовал в очной ставке. Повторно он не являлся», — пояснил следователь. СКР считает погибшего причастным к мошенническому хищению здания в Москве стоимостью 127 миллионов рублей.

По его мнению, бывший депутат по закону не мог выйти из российского гражданства. «Вороненков прислал заявление о выходе из гражданства. Но выход из российского гражданства не допускается, если к гражданину имеются претензии со стороны правоохранительных органов», — указал он.

Адвокат Андрей Гривцов заявил в суде, что его подзащитный получал угрозы и опасался за свою жизнь в России, поэтому был вынужден уехать на Украину. «Утверждения следствия, что Вороненков мог препятствовать расследованию голословны», — сказал он, настаивая на отмене постановления о заочном аресте.

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Ранее 29 марта газета «Коммерсантъ» сообщила о покупке бывшим парламентарием украинского паспорта. Об этом изданию на условиях анонимности рассказал один из адвокатов. По его словам, основания для выдачи Вороненкову украинского паспорта были весьма сомнительными. «В Киеве с Вороненковым никто не захотел связываться, поскольку он известный человек, поэтому ему пришлось ехать за паспортом в Херсон», — сказал адвокат, отметив, что стоимость подобных услуг составляет около пяти тысяч долларов (примерно 285 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»).

Сам Вороненков в феврале заявлял запрещенному в России порталу «Цензор.Нет», что стал гражданином Украины 6 декабря прошлого года. Незадолго до гибели он говорил, что получил паспорт на законных основаниях, поскольку является наполовину украинцем.

Вороненков был застрелен 23 марта в центре столицы Украины. Его телохранитель ранил предполагаемого киллера Павла Паршова, впоследствии тот скончался в больнице. 25 марта бывшего депутата Госдумы от КПРФ похоронили на Зверинецком кладбище Киева.