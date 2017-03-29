Калужские охранники привезли в Петербург на машине 75 единиц оружия

Сотрудники ГИБДД обнаружили крупный арсенал оружия и ящики с патронами к ним в ходе досмотра автомобиля Peugeot Boxer, который они остановили для проверки на площади Победы в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 29 марта, сообщает интернет-газета «Фонтанка.ру».

За рулем машины находился 49-летний житель Калужской области, работающий в частной охранной фирме «Велес-М», вместе с ним был его коллега. У них были изъяты и доставлены в отдел полиции 30 единиц нарезного, 30 — гладкоствольного и 15 — короткоствольного сигнального оружия. В ящиках сотрудники полиции насчитали 15 тысяч патронов к ним.

По данным издания, охранники перевозили арсенал своей фирмы. Их привлекли к административной ответственности за нарушения правил перевозки оружия.

27 марта ФСБ сообщила об изъятии у членов межрегиональной преступной группы торговцев оружием трех авиапушек и большого арсенала. В результате обысков у подозреваемых, действовавших на территории Центрального федерального округа, правоохранительные органы изъяли среди прочего, 23-миллиметровые авиационные пушки, 56 единиц огнестрельного оружия, 68 единиц холодного оружия, более 3700 патронов различного калибра, а также 15 килограммов взрывчатых веществ.