Turkish Airlines запустила ежедневные рейсы между Москвой и Антальей

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines начала выполнять ежедневные рейсы между Москвой и Антальей. Об этом говорится в пресс-релизе перевозчика, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 30 марта.

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Авиакомпания с 26 марта увеличила количество рейсов на данном направлении с двух до семи в неделю. Как отметили в Turkish Airlines, они пошли на такой шаг в связи с нормализацией отношений между Россией и Турцией, а также из-за начала курортного сезона.

Кроме того, авиакомпания предложила перелеты из Москвы в Анталью и обратно за 219 евро (примерно 13,4 тысячи рублей), включая все сборы. Билеты по таким расценкам можно забронировать до 5 апреля, с датами вылета до 24 апреля.

Ранее в марте стало известно о планах Turkish Airlines запустить два новых рейса в Россию. Предполагается, что в начале апреля лайнеры перевозчика начнут летать из Стамбула в Воронеж и Самару.