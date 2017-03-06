Turkish Airlines запустит два новых рейса в Россию

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines планирует добавить к своей маршрутной сети два новых рейса в Россию. Об этом сообщается в пресс-релизе перевозчика, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 6 марта.

Материалы по теме Стоповер в подарок Как за те же деньги посетить в два раза больше стран

Авиакомпания намерена с 4 апреля запустить рейс Стамбул — Воронеж. Позднее, 11-го числа того же месяца она начнет отправлять самолеты из турецкого города в Самару.

Рейсы по обоим направлениям будут выполнять три раза в неделю. В настоящее время воздушные суда Turkish Airlines летают в общей сложности в десять городов России, в их числе Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань.

В июле 2016 года стало известно о планах турецкой авиакомпании увеличить число регулярных рейсов из Москвы в Анталью с связи с многочисленными просьбами российских туроператоров и путешественников.