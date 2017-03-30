Путин предложил Исландии помочь с армией

Президент России Владимир Путин, участвуя в международном Арктическом форуме в Архангельске, в шутку предложил Исландии помочь с созданием собственной армии. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 30 марта.

«Исландия — маленькая страна на острове, у нас даже армии своей нет», — отметил в диалоге с российским лидером его исландский коллега Гудни Йоханнессон.

«Помочь?» — поинтересовался в ответ на эту реплику Путин.

О реакции Йоханнессона СМИ не сообщают.

В сентябре 2016-го МИД Исландии осудил сближение двух российских бомбардировщиков с пассажирским лайнером. Местные СМИ при этом отмечали, что исландцы регулярно критикуют полеты российских самолетов в воздушном пространстве страны без опознавательных знаков. В свою очередь, представитель посольства РФ в Рейкьявике Алексей Шадский заявлял, что местные власти используют инцидент как основание для того, чтобы заново открыть на своей территории американскую военную базу Кефлавик.

Во время финансового кризиса 2008-2009 годов Исландия на фоне банковского кризиса и обесценивания национальной валюты попросила у России кредит. Изначально запрошенная сумма составляла четыре миллиарда евро, однако затем ее уменьшили в восемь раз — до полумиллиарда долларов. Москва рассматривала этот запрос около года, в итоге Минфин России принял решение не выдавать кредит в связи с дефицитом бюджета.