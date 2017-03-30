МВД потратит 50 миллионов на пять самых защищенных гражданских машин

МВД России объявило аукцион на поставку пяти автомобилей скрытого бронирования под названием AG-412230 общей стоимостью 47 миллионов рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Аукцион планируется провести 24 апреля, а заявки на участие принимаются до 13 апреля. Сами бронированные автомобили должны быть поставлены до первого августа включительно.

Спецавтомобиль AG-412230 был разработан компанией «АрморГрупп» на базе Toyota Land Cruiser 200.

Как отмечается на сайте компании, в 2013 году внедорожник был отмечен европейским сертификатом VPAM 10 как самая безопасная гражданская машина в мире: она способна защитить находящихся в салоне людей от попаданий большинства бронебойных зарядов, в том числе выпущенных из снайперской винтовки Драгунова (СВД).

19 июля 2012 года сообщалось, что МВД решило закупить шесть «машин отдыха» на базе КамАЗов для размещения руководящего состава во время командировок, в том числе на митинги. Стоимость транспорта, оборудованного вентиляторами, холодильником и микроволновой печью, составила 43,2 миллиона рублей.