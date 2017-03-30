Солист System of a Down проследит за выборами в Армении

Лидер американской рок-группы System of a Down, музыкант армянского происхождения Серж Танкян прибыл в Ереван, чтобы проследить за парламентскими выборами в Армении. Об этом сообщает портал civilnet.am.

Музыкант выступит в качестве независимого наблюдателя. Отмечается, что к нему присоединится американский режиссер армянского происхождения Эрик Назарян, снявший фильмы «Час сумерек» и «Не забывай меня, Стамбул».

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В июле 2016 года Танкян призвал мэра Еревана Тарона Маргаряна уйти в отставку на фоне захвата здания полиции в городе. Музыкант предложил властям пойти на уступки и признать, что происходящие в столице события — последствие неуравновешенного управления.

Инцидент произошел 17 июля — здание полиции захватила вооруженная группировка «Сасна црер», которая потребовала отставки президента Армении Сержа Саргсяна. Операция по освобождению здания завершилась 31 июля, все боевики сдались властям.

Выборы в парламент Армении состоятся 2 апреля. После истечения срока полномочий Саргсяна страна перейдет к парламентской форме правления. За эту реформу граждане Армении проголосовали на референдуме в конце 2015 года.