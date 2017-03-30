В Венеции полиция совершила рейд против джихадистов

Венецианские стражи порядка арестовали троих предполагаемых джихадистов и ребенка, который был с ними. Об этом сообщает BBC News.

Полицейские наблюдали за группой косоваров несколько месяцев — у них были опасения, что те попробуют присоединиться к воюющим в Сирии джихадистам. После теракта в Лондоне власти решили действовать, чтобы избежать схожего нападения в Италии: они перехватили переговоры предполагаемых преступников, где те обсуждали случившееся в Великобритании. Спецназ провел рейды по 12 адресам, в том числе в историческом центре города.

Материалы по теме Атака на Вестминстер Неизвестные пытались проникнуть в здание дворца, где заседает парламент Британии

22 марта сообщалось, что в результате атаки, совершенной возле здания парламента Великобритании в столице страны, погибли пятеро, в том числе полицейский и террорист. Еще около 20 человек были ранены. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в РФ группировка «Исламское государство», однако власти доказательств этому не нашли.

Вечером в среду, 22 марта, в центре Лондона был совершен ряд нападений. На Вестминстерском мосту автомобиль наехал на пять человек, затем проследовал к зданию парламента. Там машину остановил полицейский. Находившийся в салоне человек ударил его ножом и был застрелен другим правоохранителем.