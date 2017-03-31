Советник Авакова предложил «сломить гордыню» и начать диалог с Россией

Советник главы МВД Украины Арсена Авакова Илья Кива заявил, что нужно «сломить в себе гордыню» и начать контактировать с Россией. Об этом в пятницу, 31 марта, он сообщил в телеэфире, передает «112 Украина».

«Однозначно диалог должен быть», — сказал Кива. Он отметил, что, несмотря на существующие противоречия и территориальные претензии, со временем в отношениях двух стран наметится компромисс.

«Рано или поздно мы окажемся за столом и начнем смотреть друг другу в глаза», — заметил чиновник. По его словам, возможность «разговаривать друг с другом» нужно искать уже сейчас. «Мы должны научиться сломить в себе гордыню для того, чтобы эта война не перекатилась на плечи наших детей», — заключил Кива.

В декабре 2016-го Кива заявил, что жителей Донбасса необходимо насильно украинизировать. Он указал, что для воспитания «любви к Украине» можно применять любые методы. «Ставить и учить любить! Если вы не будете любить Украину, мы заставим это делать», — подчеркивал он.

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Ранее в том же месяце народный артист Украины Петр Мага отметил, что в стране очень сильны симпатии к России. «Уровень "ватности" ("ватой" на Украине пренебрежительно называют людей, отстаивающих пророссийские взгляды — прим. «Ленты.ру») в стране мы себе даже представить не можем», — сказал он.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет РФ в ведении военных действий на юго-востоке своей территории, Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.