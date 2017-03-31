Под Киевом впервые взлетел новый транспортный самолет Ан-132Д

С киевского аэродрома Святошин произвел первый взлет новый средний транспортный самолет Ан-132Д. Трансляцию первого полета ведет украинский Пятый канал.

Прототип машины был официально показан в декабре 2016 года. Разработку самолета ведет компания «Антонов» в рамках совместного с Саудовской Аравией предприятия по контракту, подписанному в апреле 2015 года. Рамочное соглашение (не являющееся твердым контрактом) предполагает постройку 80 машин на заводе компании Taqnia Aeronautics в Саудовской Аравии.

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Ан-132 представляет собой глубокую модернизацию советской машины Ан-32 с установкой американской авионики, турбовинтовых двигателей Pratt & Whitney Canada PW150A, а также другого вспомогательного оборудования западного производства. По заявлению производителей, самолет способен нести максимальную коммерческую нагрузку в 9,2 тонны.

Общая стоимость опытно-конструкторской работы по контракту должна была составить 116 миллионов долларов, из которых 40 миллионов вложила саудовская сторона. По действующим графикам, летные испытания машины должны были начаться в ноябре 2016 года, однако из-за срыва сроков опытно-конструкторских работ летом 2016 года их перенесли на март 2017-го.

За последние два года это уже второй новый самолет «Антонова», совершивший первый полет. В мае 2015-го прошли первые летные испытания транспортного самолета Ан-178.