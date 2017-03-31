Глава Еврокомиссии заявил о готовности поддержать распад Соединенных Штатов

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что готов поддержать независимость американских штатов в случае, если они захотят выйти из состава США. Об этом сообщает CNBC.

Он пояснил, что президент США Дональд Трамп был так рад Brexit, что призвал другие страны последовать примеру Великобритании. «Если так будет продолжаться, то я поддержу независимость Огайо и Остина, штат Техас», — отметил Юнкер.

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В среду, 30 марта пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил о том, что глава американского государства был «лидером по призывам к Brexit».

При этом сам Трамп в августе прошлого года, являясь кандидатом в президенты США от Республиканской партии, написал в Twitter, что скоро его будут называть «мистер Brexit».

29 марта была официально запущена процедура Brexit. Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. Более половины жителей страны проголосовали за Brexit.

24 марта Юнкер припугнул Трампа возможной войной на Балканах в случае распада ЕС. По словам главы Еврокомиссии, положительное отношение американского президента к выходу Великобритании из Евросоюза является неожиданным и тревожным, доказывая в свою очередь, что Трамп не знает сложной истории Европы.