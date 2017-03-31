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Туск пообещал не давать британцам спуску на переговорах

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Дональд Туск
Дональд Туск

Председатель Европейского совета Дональд Туск пообещал, что будет вести переговоры с Великобританией о Brexit с подобающей жесткостью. Об этом сообщает The Financial Times.

«Соединенное Королевство находится теперь по другую сторону стола переговоров, — объяснил Туск. — Мы справились [с согласованием позиции внутри ЕС] очень быстро. По договору у нас есть два года, чтобы достичь соглашения».

По словам Туска, Евросоюз намерен жестко придерживаться своей позиции, но при этом пообещал, что не станет наказывать Лондон за его стремление покинуть ЕС. «Brexit сам по себе — уже достаточное для них наказание», — резюмировал он.

Дональд Туск также заявил, что Брюссель не позволит Британии вести индивидуальные переговоры с отдельными странами-членами — только со всем блоком.

В среду, 29 марта, постпред Великобритании при ЕС Тим Барроу передал главе Евросовета Дональду Туску письмо о выходе страны из Евросоюза, подписанное Мэй. Это означает официальный запуск процедуры Brexit.

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