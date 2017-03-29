Туск заскучал по уходящей из ЕС Великобритании

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что не видит причин считать день запуска Brexit счастливым ни в Брюсселе, ни в Лондоне. Об этом в среду, 29 марта, сообщает Reuters.

«Итак, здесь шесть страниц. Уведомление от премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, формально означающее переговоры о выходе страны из Евросоюза (...) Большинство европейцев, включая почти половину британских избирателей, хотели бы, чтобы мы оставались вместе, а не расходились (...) Что еще я могу добавить? Мы уже по вам скучаем», — отметил он.

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Ранее 29 марта постпред Великобритании при ЕС Тим Барроу передал главе Евросовета Дональду Туску письмо о выходе страны из Евросоюза, подписанное премьер-министром Терезой Мэй, что означает официальный запуск процедуры Brexit.

Согласно правилам, оговоренным в 50-й статье Лиссабонского договора, государство, пожелавшее покинуть Европейский союз, должно сделать это в течение двух лет с момента отправки официального уведомления.

28 марта 2017-го Мэй подписала письмо с уведомлением властей Евросоюза о формальном запуске процедуры выхода страны из ЕС.

Решение о выходе Британии из ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Brexit поддержали более половины проголосовавших.