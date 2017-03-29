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Глава Евросовета получил письмо о выходе Великобритании из ЕС

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Дональд Туск
Дональд Туск

Постпред Великобритании при ЕС Тим Барроу передал главе Евросовета Дональду Туску письмо о выходе страны из Евросоюза, подписанное премьер-министром Терезой Мэй, что означает официальный запуск процедуры Brexit. Об этом в среду, 29 марта, сообщает Reuters.

Согласно правилам, оговоренным в 50-й статье Лиссабонского договора, государство, пожелавшее покинуть Европейский союз, должно сделать это в течение двух лет с момента отправки официального уведомления.

28 марта 2017-го премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо с уведомлением властей Евросоюза о формальном запуске процедуры выхода страны из ЕС.

Решение о выходе Британии из ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Brexit поддержали более половины проголосовавших.

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