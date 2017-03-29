Противники Brexit вышли на демонстрацию в Лондоне

Демонстрация против выхода Великобритании из ЕС прошла в столице страны Лондоне. Кадры с места событий публикует Ruptly.

Манифестанты спародировали премьер-министра Соединенного Королевства Терезу Мэй, которая ранее в среду, 29 марта, объявила о начале процедуры Brexit. На костюмах протестующих было число 50 — номер статьи Лиссабонского договора, которую глава правительства задействовала для начала выхода из ЕС.

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Организаторы акции отмечают, что не согласны с видением «жесткого Brexit», которое предлагает глава кабмина. Они также считают, что во главу угла должны ставиться интересы простых британцев.

Ранее в среду сообщалось, что постпред Великобритании при ЕС Тим Барроу передал главе Евросовета Дональду Туску письмо о выходе страны из Евросоюза, подписанное Мэй. Это означает официальный запуск процедуры Brexit.