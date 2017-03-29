В Германии призвали Великобританию не становиться Тунисом для ЕС

Один из представителей руководства Немецкого федерального банка (Bundesbank) заявил, что если Великобритания пойдет по пути «жесткого Brexit», то ее статус опустится до уровня третьих стран. Об этом сообщает в среду, 29 марта, The Local.

«Когда переговоры о выходе страны из Евросоюза закончатся, в отношениях с ЕС у Британии будет такой статус, как, например, у Туниса», — отметил Йоахим Вюрмелинг (Joachim Wuermeling).

Он предупредил, что операции между британским и другими европейскими финансовыми рынками после Brexit будут осуществляться намного сложнее, если определенные процедуры не будут согласованы в течение двухлетнего переходного периода.

Вюрмелинг добавил, что, например, США подписали с ЕС 16, а Япония — 17 необходимых соглашений о финансовой эквивалентности обязательств. Великобритания этого пока не сделала.

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Ранее 29 марта постпред Великобритании при ЕС Тим Барроу передал главе Евросовета Дональду Туску письмо о выходе страны из Евросоюза, подписанное премьер-министром Терезой Мэй, что означает официальный запуск процедуры Brexit.

Согласно правилам, оговоренным в 50-й статье Лиссабонского договора, государство, пожелавшее покинуть Европейский союз, должно сделать это в течение двух лет с момента отправки официального уведомления.

28 марта 2017-го Мэй подписала письмо с уведомлением властей Евросоюза о формальном запуске процедуры выхода страны из содружества.

Решение о выходе Британии из ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Brexit поддержали более половины проголосовавших.